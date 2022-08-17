Çalışmayanlara 5 bin 137 lira dağıtılacak! 30 gün içinde İŞKUR’a başvur paranı PTT’den al! Devletten nakit desteği maaş gibi ödeniyor

İşsiz kalanlar, iş bulamayanlar bu süreçte nasıl hayatlarını idame edeceklerini düşünürken flaş bir açıklama geldi. Hatırlanacağı üzere 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 oranında zam geldi. Zamdan bir çok yardım ödemeleri de etkilendi. İşsizlik maaşı böylece 5 bin 137 liraya kadar çıktı. Vatandaşlar İşsizlik maaşından 10 aya varan süreyle yararlabiliyor. İşte başvuru hakkında detaylar...