1987- 1988-1999-2000-2001-2002 ve sonrası maaş hesabı! 3.600 gün+ %70... EYT, Bağkur, Emekli Sandığı, SSK'lılar 3 formülle maaşınızı yükseltin!
Yüksek emekli maaşı ile ilgili araştırmalar sık sık yapılıyor. Emeklikte aylık ödemesini yüksekten almak isteyen vatandaşlar izlenmesi gereken yolları öğrenmek istiyor. Peki Yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Emekli maaşımı nasıl yükseltirim? 3 formül! İşte formüller ışığında emekli maaşı yükseltme yolları...
Emekli maaşımı nasıl yükseltirim sorusu milyonlarca emekli ve emekliliği yaklaşan vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı önemli ölçüde etkiliyor. Hal böyle olunca herkes için ayrı maaş ortaya çıkıyor. Ancak bu bu 3 formülle maaşınızı yükseltmeniz mümkün. İşte o formüller.
Emekli aylığını arttırmanız mümkün! Halen bir çok kişi bilmiyor. Ancak yüksekten maaş almanın bazı yolları bulunuyor. Ancak maaşı yükseltmenin bazı kuralları olduğunu da belirtelim. Gelin detaylara birlikte bakalım.
ERKENDEN PLAN YAPIN
Emekliliğinizi planlarken, son bir 2 yılı düşünmeyin. Şimdiden yani eğer imkanınız varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplanırken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
İKRAMİYEYİ BRÜTE EKLETİN
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim, kira yardımı vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.