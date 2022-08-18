1987- 1988-1999-2000-2001-2002 ve sonrası maaş hesabı! 3.600 gün+ %70... EYT, Bağkur, Emekli Sandığı, SSK'lılar 3 formülle maaşınızı yükseltin!

Emekli maaşımı nasıl yükseltirim sorusu milyonlarca emekli ve emekliliği yaklaşan vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı önemli ölçüde etkiliyor. Hal böyle olunca herkes için ayrı maaş ortaya çıkıyor. Ancak bu bu 3 formülle maaşınızı yükseltmeniz mümkün. İşte o formüller.