Vatandaş dört köşe oldu! Bankanın resmi internet sitesinden yayına girdi! Ziraat bankası 162.000 TL’ye ev sahibi yapıyor!

Son senelerde konut fiyatları önlenemez bir şekilde yükseldiğinden ötürü ev sahibi olmak isteyenlerin işi olabildiğince zorlaşmaya başlamıştır. Bu halin biraz olsun üstesinden gelebilmek amacıyla bankalar ödeme kuvveti düşük vatandaşlarında ev sahibi olabilmesi amacıyla detaylı paketler hazırlamaya başlamıştır. Bu hal ev alabilmek isteyen insanlara bir nebze de olsa umut olmuştur.