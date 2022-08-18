Vatandaş dört köşe oldu! Bankanın resmi internet sitesinden yayına girdi! Ziraat bankası 162.000 TL'ye ev sahibi yapıyor!
Kamu bankaları düşük faiz oranları, bedava ekspertiz, masrafsız konut kredisi desteği verebilirler. Böylece avantajlı bir şekilde ev alma imkânı olacak. Ev alma kararı alanlar bu müjdeli haberi değerlendirip makul fiyat seçenekleri ile ev sahibi olabilirler.
Son senelerde konut fiyatları önlenemez bir şekilde yükseldiğinden ötürü ev sahibi olmak isteyenlerin işi olabildiğince zorlaşmaya başlamıştır. Bu halin biraz olsun üstesinden gelebilmek amacıyla bankalar ödeme kuvveti düşük vatandaşlarında ev sahibi olabilmesi amacıyla detaylı paketler hazırlamaya başlamıştır. Bu hal ev alabilmek isteyen insanlara bir nebze de olsa umut olmuştur.
Ziraat Bankası makul fiyata ev sahibni yapıyor
Piyasalarda Ziraat bankasının konut sahibi olmak isteyen ama yeterli geliri olmadığı bağlamında kredi çekemeyen vatandaşlar amacıyla aylık düşük kredi ödemelerine sahip paketler ortaya getirdiği konuşulmaktadır.
Sizlerde bu kredilerden yararlanmak dilerseniz Ziraat Bankasının sitesini takip etmenizi öneririz. Hem de gene bankanın duyurular kısmına abone olarak son haberleri basitçe alabilirsiniz.