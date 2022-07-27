Çalışmayan ev hanımlarına 8 bin 540 lira ödeme! İŞKUR'dan başvur PTT'den al! Maaş gibi devletten para desteği alın!
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstihdam yaratmaya devam eden İŞKUR'dan annelere destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere, İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. İşte merak edilenler!
Milyonlarca kişiyi istihdam eden ve hem toplumsal hem de bireysel ekonomiye katkı sağlayan İŞKUR'dan 0-15 yaş çocuğu olan annelere müjdeli haber geldi. İŞKUR çalışmayan annelere 8 bin 540 lira destek veriyor ve başvuru yapmak isteyenler aranan şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar...
İŞKUR'DAN ANNELERE 2.870 TL ÖDEME!
0-15 yaş aralığından çocuğu tespit edilen ve işsiz kalan annelerin tekrar iş hayatına birleşik olmaları ve istihdamlarının sağlanabilmesi suretiyle çocuk sahibi anneler amacıyla devlet doğrultusundan değişik destekler sağlanmaya devam eder iken müracaat şartları da merak ediliyor.
Çalışmak isteyen bütün anneler İŞKUR doğrultusundan hazırlanan İşte Anne Projesiyle hem işbaşı mesleki eğitim alacak hem de kursta varolduğu vakit vakitsince maaş desteği alabilecektir.
İŞTE ANNE PROJESİ NEDİR?
İŞKUR bayan İstihdamını desteklemek suretiyle döneme aldığı İşte Anne Projesi'nin program usul ve temelleri da açıklandı. Bu yönetmeliğe göre; Türkiye İş Kurumu'nca bayanların iş gücüne aktif bir şekilde katılmaları ve bayan istihdamlarının korunmasına ve artırılmasın yönelik olarak işsiz olanların mesleki tecrübe ve deney edinmeleri, kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve temelleri Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında