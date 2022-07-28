İslam Memiş son dakika altın yorumu! Yürekleri hoplatacak duyan öylece kalakalıyor! Gram altın 1.500 TL seviyesine son kez...

Altın fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. Öte yandan FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Pkei, altın yükselir mi, düşer mi? Dolar hangi yöne doğru seyredecek? İşte son durum!