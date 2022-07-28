İslam Memiş son dakika altın yorumu! Yürekleri hoplatacak duyan öylece kalakalıyor! Gram altın 1.500 TL seviyesine son kez...
FED faiz kararının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketli anlar yaşanırken fiyatların hangi seyirde ilerleyeceği gizemini koruyor. Ekonomi uzmanları altın fiyatlarındaki detayları değerlendirdi. Fiyatların gidişatı hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklenmediğini söyledi. Memiş, "Perşembeden itibaren altın ve gümüşün ons fiyatında ve kripto paralarda toparlanmalar olur.
Altın fiyatları faka bastı! Altın uzmanlarından alan-satanlara uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. Öte yandan FED faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Pkei, altın yükselir mi, düşer mi? Dolar hangi yöne doğru seyredecek? İşte son durum!
FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, Komite üyelerinin geçtiğimiz ay yapılan toplantıdan bu yana daha yavaş ekonomik aktivitenin işaretlerinin bilincinde oldukları ortaya kondu. Açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadeleri yer aldı.
İSLAM MEMİŞ ALTIN DOLAR YORUMU!
Dolardaki oynaklık, altındaki yataya seyir ve kriptodaki kırılmayı belirleyecek olan faiz kararı merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.