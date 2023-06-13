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Haberler Ekonomi Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrencilere karne hediyesi verilecek. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrencilere karne hediyesi hakkında araştırmalar arttı. Milyonlarca öğrenci karnesine kavuşma hayali kurarken bir yandan da daha önce müjdesi verilen Başarı Teşvik Programı'nda son durumu sorguluyor. Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ödemeler yapılmıştı. Gözler şimdi 2. dönemde. Başvurana şartları taşıması halinde 5.104 TL ödenecek! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar, üniversite öğrencileri...

13.06.2023 12:30 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:30
Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Karnesinde takdir teşekkür olanlar dört gözle bu haberi bekliyor. Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. Buna göre 5.104 TL ödeme başarılı öğrencileri bekliyor. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru nasıl, nereden yapılır? Başarı Teşvik Programı şartları neler? Erdoğan "Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.'' diyerek müjdeyi vermişti. İşte destek paketi hakkında detaylar...

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Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

BAŞARI TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Net ödeme tarihleri ise henüz bilinmezken başvuruların sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden alındığı biliniyor.

Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

İŞTE BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER!

1 ) Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği ,

Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

2 ) LGS'de %5'lik dilime giren öğrencilere net asgari ücretin 2 katına kadar tek seferlik başarı desteği,

Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

3 ) Meslek lisesi mezunlarına, işe girmeleri durumunda 3 ayda bir 4 defaya mahsus toplam net asari ücret kadar destek,

Lisans eğitimi alan öğrencisi olan ihtiyat sahibi hanelere her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği,

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