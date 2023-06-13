Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Karnesinde takdir teşekkür olanlar dört gözle bu haberi bekliyor. Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. Buna göre 5.104 TL ödeme başarılı öğrencileri bekliyor. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru nasıl, nereden yapılır? Başarı Teşvik Programı şartları neler? Erdoğan "Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.'' diyerek müjdeyi vermişti. İşte destek paketi hakkında detaylar...