Çalışkan öğrencilere KARNE HEDİYESİ! Başvuranlara 5.104 TL yatacak! Başarı Teşvik Programı başladı! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Öğrencilere karne hediyesi verilecek. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrencilere karne hediyesi hakkında araştırmalar arttı. Milyonlarca öğrenci karnesine kavuşma hayali kurarken bir yandan da daha önce müjdesi verilen Başarı Teşvik Programı'nda son durumu sorguluyor. Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ödemeler yapılmıştı. Gözler şimdi 2. dönemde. Başvurana şartları taşıması halinde 5.104 TL ödenecek! Anasınıfı, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar, üniversite öğrencileri...
13.06.2023 12:30 - Son Güncelleme: 13.06.2023 12:30
Karnesinde takdir teşekkür olanlar dört gözle bu haberi bekliyor. Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. Buna göre 5.104 TL ödeme başarılı öğrencileri bekliyor. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, başvuru nasıl, nereden yapılır? Başarı Teşvik Programı şartları neler? Erdoğan "Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.'' diyerek müjdeyi vermişti. İşte destek paketi hakkında detaylar...