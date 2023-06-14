İŞKUR'dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla önemli bir adım attı. 13 Haziran 2023 tarihi itibariyle İŞKUR tarafından yeni iş ilanları duyuruldu. Bu ilanlar, farklı eğitim seviyelerine sahip bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlilik gösteriyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları sunulurken, deneyimli ve deneyimsiz personellerin başvuruları da kabul ediliyor.
İŞKUR'dan yeni müjdeler peş peşe sıralandı. Yeni personel alımları yapılacağını duyuran kurum başvurularda KPSS şartının aranmayacağını açıkladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde temizlik personeli, aşçı, bekçi, güvenlik görevlisi, hasta karşılama işlerine bakabilecek tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapılacak. Başvuru için herhangi bir yere gitmeye gerek yok, tek tıkla online başvuru mümkün. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlardan herhangi birine başvurmak için ilanın üzerine tıklamak gerekiyor. Ardından da istenen adımları uygulanmak zorunlu. İşte yeni TYP'li TYP'siz İŞKUR ilanları.
Ankara'ya yapılan TYP persone alımında başvuruya ilişkin bilgilere şöyle;
Genel TYP Bilgileri
TYP No:
312176
İl / İlçe:
KAHRAMAN KAZAN / ANKARA
Toplam Gün Sayısı:
178
Başlangıç Tarihi:
03.07.2023
Bitiş Tarihi:
29.12.2023
Günlük Çalışma Saati:
9
Başvuru Tarihleri:
12.06.2023 - 16.06.2023
Katılımcı Sayısı:
100