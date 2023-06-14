İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

İŞKUR'dan yeni müjdeler peş peşe sıralandı. Yeni personel alımları yapılacağını duyuran kurum başvurularda KPSS şartının aranmayacağını açıkladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde temizlik personeli, aşçı, bekçi, güvenlik görevlisi, hasta karşılama işlerine bakabilecek tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapılacak. Başvuru için herhangi bir yere gitmeye gerek yok, tek tıkla online başvuru mümkün. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlardan herhangi birine başvurmak için ilanın üzerine tıklamak gerekiyor. Ardından da istenen adımları uygulanmak zorunlu. İşte yeni TYP'li TYP'siz İŞKUR ilanları.