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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

İŞKUR'dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla önemli bir adım attı. 13 Haziran 2023 tarihi itibariyle İŞKUR tarafından yeni iş ilanları duyuruldu. Bu ilanlar, farklı eğitim seviyelerine sahip bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlilik gösteriyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları sunulurken, deneyimli ve deneyimsiz personellerin başvuruları da kabul ediliyor.

14.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:55
İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

İŞKUR'dan yeni müjdeler peş peşe sıralandı. Yeni personel alımları yapılacağını duyuran kurum başvurularda KPSS şartının aranmayacağını açıkladı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde temizlik personeli, aşçı, bekçi, güvenlik görevlisi, hasta karşılama işlerine bakabilecek tecrübeli tecrübesiz personel alımı yapılacak. Başvuru için herhangi bir yere gitmeye gerek yok, tek tıkla online başvuru mümkün. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlardan herhangi birine başvurmak için ilanın üzerine tıklamak gerekiyor. Ardından da istenen adımları uygulanmak zorunlu. İşte yeni TYP'li TYP'siz İŞKUR ilanları.

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İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

İŞKUR TYP İLANLARI

İŞKUR TYP ile alım yapacak. KPSS puan şartı istenmiyor. Başvurular internet üzerinden alınacak.

İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

Ankara'ya yapılan TYP persone alımında başvuruya ilişkin bilgilere şöyle;

Genel TYP Bilgileri
TYP No:
312176

İl / İlçe:
KAHRAMAN KAZAN / ANKARA

Toplam Gün Sayısı:
178

Başlangıç Tarihi:
03.07.2023

Bitiş Tarihi:
29.12.2023
Günlük Çalışma Saati:
9
Başvuru Tarihleri:
12.06.2023 - 16.06.2023
Katılımcı Sayısı:
100

İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

Seçim Saatleri:
21.06.2023 13:00 - 21.06.2023 18:00

Seçim Yöntemi:
Noter Kurası

Seçim Yeri:
KAHRAMAN KAZAN KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU

İŞKUR’dan anında başvuru! İlkokul, lise mezunları buraya! TYP ile çalışmak isteyenlere müjde! 8.500-11.000 TL maaşla personel alımı yapılacak!

Uygulama Alanı:
Afet(Deprem)

Açıklama:
Yüklenici Bilgileri

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