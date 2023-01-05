Çalışanlara piyango gibi haber! Erken emeklilikte herkesin beklediği formül! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilik yaşı düşürüldü, 5 yıl erken emekli olun!

Peş peşe açıklamalar geldi. 5 sene erken emekli olabilirsiniz. Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu bağlamında hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam için emekliliğine gün saymaya devam eder iken bazen ise SGK'nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi programların yanı sıra çoğu meslek grubu amacıyla 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o ayrıntılar.