Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

Tarım Kredi Market tarafından yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market kataloğu.

takvim.com.tr
06.01.2023 11:34 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:34
2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

30'LU YUMURTA ÇEŞİTLERİ

58.90 TL

2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

TK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA KANGAL SUCUK

28.90 TL

2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

TMO AYÇİÇEK YAĞI DAR AĞIZLI PET

135.00 TL

2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

TK TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR

29.90 TL

SON DAKİKA