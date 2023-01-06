2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30'lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!
Tarım Kredi Market tarafından yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market kataloğu.
06.01.2023 11:34 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:34
Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...