2023 sucuk, kaşar, yumurta, yağ, şeker fiyatları... 30’lu koli 58.90 TL! İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi!

Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi yayımlandı. Ocak ayında 600 üründe fiyat sabitleme kararı alan Tarım Kredi Market haftalık indirimli ürünlerini de duyurdu. Ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda maddesinde en ucuz fiyatlar ortaya döküldü. İşte 5-8 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi...