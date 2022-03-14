Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Gözler EPDK'da! Nakitle akaryakıta ucuz fiyat yolda!
Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte arabalarını daha az kullanmak zorunda kaldı. Akaryakıt sektörü ise durum hakkında çözüm arayışına girdi. Bu kapsamda EPDK öncülüğünde çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek. Söz konusu toplantıda masada nakitle akaryakıta ucuz fiyat da var. İşte detaylar...
Akaryakıtta artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü, çözüm arayışıyla bir araya gelecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde çarşamba günü yapılacak toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında 16 Mart'ta yapılacak toplantıya, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) ve Petrol Sanayi Derneği (PETDER) temsilcileri katılacak.
Yükselen fiyatların akaryakıt satışlarındaki düşüşe etkisinin değerlendirileceği toplantıda, maliyet ve fiyat baskısına karşı öneriler masaya yatırılacak.
KARTA AYRI FİYAT
Milliyet'te yer alan habere göre, Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak.