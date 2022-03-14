Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Gözler EPDK’da! Nakitle akaryakıta ucuz fiyat yolda!

KARTA AYRI FİYAT

Milliyet'te yer alan habere göre, Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak.