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Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde?

6.5 milyon memuru, emekliyi ilgilendiren toplu sözleşmenin gündemine ikramiye ve ek ödemelerin artırılması gibi taleplerin yanı sıra erken emeklilik de gelecek. Öğretmenlerden zabıtalara, gıda denetimi yapanlardan afetlerde görev alanlara kadar pek çok mesleğe erken emeklilik teklifleri karara bağlanacak...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 06:55 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde? 1

4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ilk etapta hizmet kollarının talepleri masaya yatırılacak.

Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde? 2

Bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize edilmesini talep ettikleri teklifleri ele alınacak. Erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek.

Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde? 3

İşte 11 hizmet kolundaki sendikaların toplu sözleşme masasına taşıdığı tekliflerden bazıları…

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