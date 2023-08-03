Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde?

4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ilk etapta hizmet kollarının talepleri masaya yatırılacak.

2

Bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize edilmesini talep ettikleri teklifleri ele alınacak. Erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek.

