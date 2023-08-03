Prime 1 kala 2-4-8-10 yıl erken emeklilik onaylandı! 2000-2004-2007 sigortalılar platin kadroya alınacak! 50-55 yaş...

Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir haber geldi. EYT 'li olamayan veya mevcut şartlara uymadığı için emekli olamayanlar için, yeni bir plan açıklandı. Bu planla birlikte, bazı durumlarda 2, 4, 6, 8 ve hatta 10 yıl gibi daha kısa sürelerde erken emekli olmak mümkün hale gelecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

Emeklilikte dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. SGK uzmanları emeklilik ile ilgili bilinmeyenleri aktardı.

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Soru: 1977 doğumluyum, 1996'da sigorta girişim, 5258 günüm var. 642 günüm eksik. Doğum borçlanması yapabilmek için doğum sonrası çalışmamak ya da ara vermek mi gerekiyor? Ben doğum iznim biter bitmez (yaklaşık iki ay) tekrar çalışmaya başladım. Uzun süre de ara vermedim. Doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? Sadece 2 ayı mı ödeyebiliyorum?

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden sonraki doğumlarda, doğum sonrasındaki iki yıl prim ödenmeyen günler borçlanılabiliyor. Sorunuzdan söz konusu sürede iki ay çalışmadığınız anlaşılıyor. Çalışmadığınız iki aylık süreyi doğum borçlanmasıyla kazanabilirsiniz.