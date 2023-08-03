%9,49 FARK NETLEŞTİ! SSK, Bağkur'luya en az 11.500 TL, memura 24.332 TL! 10000,11000,12000 alanlar...

Son dakika TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon rakamları büyük ilgi çekti. Bu veriler, memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için gelecek yılın Ocak ayındaki zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak ve beklentileri şekillendirecek kritik bir referans olacak. Buna göre Ocak 2023 için zamlı maaş tablosu şekillenmeye başlıyor. İlk tahminler ve TÜİK enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaş tablosu şekilleniyor. İşte Ocak 2024 zammı için ilk tahminler ve maaş hesaplamaları...
2024 Ocak zammı için ilk ipucu geldi ve yeni emekli maaş zammı için hesaplama yapıldı. Buna göre, Ocak ayında en düşük emekli kök maaşı belirlendi. İşte TÜİK enflasyon verileri sonrası SSK, Bağkur emeklisi ve memura yapılacak zam hesabı...
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI
Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı.