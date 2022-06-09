Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL'ye kadar para veriliyor!
Kamu kurumlarından olan Halk Bankası, yeni dönemde yukarı yönlü hareketler ekonomi piyasalarından ötürü giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu. Kamu sektörü ve özel sektör çalışanları için iki ayrı ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyuran Halk Bankası, ilgili kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte Halk Bankası'nın güncel kampanyalarına ilişkin haberin devamı
09.06.2022 16:29 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:29
Halk Bankası'ndan Çalışanlara Özel Kredi!
Türkiye'nin en güvenilir bankalarından olan ve devlet güvencesi ile hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile müşteri sayısını arttırmaya devam ediyor.
Banka, ilgili kredi hizmetinden hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu sektörü çalışanlarının yararlanabileceklerini belirtti. Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan çalışan ihtiyaç kredisi kampanyasına göre ilgili şartları sağlayan vatandaşların, 100 bin TL'ye kadar nakit desteği alabilecekleri belirtildi.