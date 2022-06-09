Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL'ye kadar para veriliyor!

Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL'ye kadar para veriliyor!

Kamu kurumlarından olan Halk Bankası, yeni dönemde yukarı yönlü hareketler ekonomi piyasalarından ötürü giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu. Kamu sektörü ve özel sektör çalışanları için iki ayrı ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyuran Halk Bankası, ilgili kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte Halk Bankası'nın güncel kampanyalarına ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
09.06.2022 16:29 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:29
Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor!

Kamu bankası Halk Bank, sektör fark etmeksizin sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara, uygun faizler karşılığında ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor!

Halk Bankası'ndan Çalışanlara Özel Kredi!

Türkiye'nin en güvenilir bankalarından olan ve devlet güvencesi ile hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde geliştirdiği avantajlı kampanyalar ile müşteri sayısını arttırmaya devam ediyor.

Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor!

Bu kapsamda, yalnızca kendi kazancını değil vatandaşların çıkarlarını da gözeten kamu bankası, bir yeni ihtiyaç kredisi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu.

Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor!

Banka, ilgili kredi hizmetinden hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu sektörü çalışanlarının yararlanabileceklerini belirtti. Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan çalışan ihtiyaç kredisi kampanyasına göre ilgili şartları sağlayan vatandaşların, 100 bin TL'ye kadar nakit desteği alabilecekleri belirtildi.

Çalışanlara büyük müjde verildi! Hem memurlara hem de özel sektör çalışanlarına 100 bin TL’ye kadar para veriliyor!

Ayrıca banka, ilgili ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısını 36 ay, başlangıç faiz oranını ise yüzde 1,79 olarak duyurdu.

SON DAKİKA