En düşük 7.800 TL maaş... Temmuz’da özel sektörde çalışanlara da %30 ara zam! SSK, Bağkur, memur, asgari ücretli + özel sektöre 6 aylık TEFE TÜFE zammı!

Asgari ücrete ara zam beklenirken özel sektör de çalışanlar için de ara zam çalışmaları başlatıldı. Son dönemde artan fiyat artışına karşı çalışanını korumak isteyen patronlar da duruma el attı. Özel sektörde çalışanlar için %30'a varan zam artışı konuşulmaya başlandı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına zam yapmak için çalışma başlattı. Şirketler bütçelerine göre yüzde 30'a varan zam yapmaya hazırlanıyor. Asgari ücret zammı için ise; hükümet kadadından peş peşe zam sinyalleri gelmeye devam ediyor. Zam ile ilgili açıklamaların ardından yeni asgari ücret ile ilgili olası senaryolar konuşulmaya başladı. İşte tüm detaylar haberimizde!