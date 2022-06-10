Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Ek gelir kapısı aralandı

Milyonlarca emekli için 2022 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Temmuz ayına sayılı günler kala emekliler zamlı maaşları ile bayramda 1.100'er liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon olarak karşımıza çıkıyor. Bankaların yeni ayla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte tüm merak edilenler!