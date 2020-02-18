Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye! Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme için gözler Meclis'e çevrildi. Asgari ücretli çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin, 3 ayda bir ikramiye şeklinde geri ödenmesi gündeme gelmişti. Maaşları iyileştirmek Meclis'te yapılan çalışmalar sürüyor. Peki, asgari ücrete zam var mı? Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretlilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi için vergilerden düşme ön plana çıktı. Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 3 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 4 kere hesaplarına yatırılacak.