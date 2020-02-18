Ev alırken bu hataları sakın yapmayın! Ev alırken nelere dikkat edilmeli? İşte 10 maddede ev alma rehberi

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte bekleyen vatandaş harekete geçti. Eski binalarda yaşayanlar da deprem endişesiyle yeni ev arayışına girince konut piyasası hareketlendi. Son haftalarda satış ofisleri uzun zamandır olmadığı kadar canlı. Öyle ki geçen ay tüm zamanların en yüksek Ocak ayı satışı yapıldı ve 113 bini aşkın konut sahibini buldu.

Gayrimenkul şirketlerinin patronları "Maliyetler çok arttı, zam kaçınılmaz. Ev alacaklar beklemesin" diyor. Özetle her cepheden 'konut almak için doğru zaman' mesajı geliyor. Peki biz ev alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliyor muyuz? Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberinde, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın ev alacaklar için 10 önerisine yer verildi.