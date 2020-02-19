TOKİ kura sonuçları için tarih açıklandı! 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için tarihler belli oldu. 81 ilde yapılacak 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşların kura için heyecanlı bekleyişi sürüyordu. TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden illerin kura tarihleri tek tek açıklandı. Haberimizden il il kura tarihleri bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman? İşte cevaplar...
19.02.2020 07:53
- Son Güncelleme: 19.02.2020 08:40
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 81 ilde yapılacak kuraların ilki İzmir Karabağlar Projesi ile birlikte start verecek. 220 yılında yapılacak 221 proje için kura takvimi belirlendi. 1 milyon 211 bin 518 başvurunun yapıldığı TOKİ sosyal konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişleri ne zaman? İşte il il TOKİ kura tarihleri...
DİĞER GALERİLER