Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz'da neler değişecek?

Çalışanların en önemli güvencesi kıdem ve ihbar tazminatı . Belli şartlarla bu ödemelere hak kazanılıyor. Hesaplamalar da son ücret üzerinden yapılıyor.

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Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Bu da Temmuz'da değişiyor. İhbar tazminatında ise parasal bir tavan yok ancak süre sınırı bulunuyor. Pek çok iş yeri Temmuz'da ara zam planlıyor. Bu da her iki tazminatta tutarları değiştirecek. İşte detayları...