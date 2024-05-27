Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz'da neler değişecek?

İşten ayrılanların en önemli güvencelerini kıdem ve ihbar tazminatı oluştururken, ödemeler son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Temmuz'da pek çok çalışan için tutarlar değişecek. İşte detayları...
Çalışanların en önemli güvencesi kıdem ve ihbar tazminatı. Belli şartlarla bu ödemelere hak kazanılıyor. Hesaplamalar da son ücret üzerinden yapılıyor.
Kıdem tazminatının bir üst sınırı bulunuyor. Bu da Temmuz'da değişiyor. İhbar tazminatında ise parasal bir tavan yok ancak süre sınırı bulunuyor. Pek çok iş yeri Temmuz'da ara zam planlıyor. Bu da her iki tazminatta tutarları değiştirecek. İşte detayları...
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Hesap son alınan giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından binde 7.59 damga vergisi kesiliyor.