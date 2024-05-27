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Emekliye %40 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 3-3 ikramiye + 14.051 TL maaş yolda! 10.000, 11.290 TL alanlar...

Son dakika haberi: Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı, refah payıyla birlikte yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak açıklandı. Temmuz ayında yapılacak yeni zammın ardından, tüm emekli maaşlarının bir kez daha artması bekleniyor. Ülke genelinde 16 milyon vatandaş, emekliye yapılacak bu zam düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. İşte en yeni tahminlerle emekli maaş zammı tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 06:30 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 06:30
Emekliye %40 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye + 14.051 TL maaş yolda! 10.000, 11.290 TL alanlar... 1

Son dakika haberleri... Emekliler ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, bu zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu ve Temmuz ayı için iki farklı zam formülünün gündemde olduğunu dile getirdi. Ancak, merak edilen soru hala netlik kazanmadı: Kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli kesiminin Temmuz zammı ne olacak? İşte bu milyonlara yapılan zam hesabının detayları...

Emekliye %40 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye + 14.051 TL maaş yolda! 10.000, 11.290 TL alanlar... 2

Ocak ayında yüzde 49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için yeni zam dönemi yaklaşıyor. Temmuz ayında milyonlarca emeklinin ve memurun maaşları değişecek.

Emekliye %40 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3-3 ikramiye + 14.051 TL maaş yolda! 10.000, 11.290 TL alanlar... 3

Maaş artışlarını ise enflasyon oraenları belirleyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 15'lik Ocak artışının üzerinde oluşan enflasyon oranını fark olarak alırken yüzde 10'da toplu sözleşme artışı yapılacak.

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