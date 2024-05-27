Emekliye %40 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 3-3 ikramiye + 14.051 TL maaş yolda! 10.000, 11.290 TL alanlar...

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Son dakika haberleri... Emekliler ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri, bu zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu ve Temmuz ayı için iki farklı zam formülünün gündemde olduğunu dile getirdi. Ancak, merak edilen soru hala netlik kazanmadı: Kim ne kadar zam alacak? Memur ve emekli kesiminin Temmuz zammı ne olacak? İşte bu milyonlara yapılan zam hesabının detayları...