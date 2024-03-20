İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?

İşten çıkartılan çalışanlar işsizlik maaşı alırken, 'kıdem, ihbar ve işe iade tazminatı ile boşta geçen süre ücreti' gibi imkanları da oluyor. Peki kimler, nasıl yararlanıyor? İşte detayları...

▼ İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELER?, NE KADAR ÖDENİYOR:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor.

Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor. İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Ancak ödeneğin tutarı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. En yüksek işsizlik maaşı 15 bin 880 lira. En düşük tutar ise Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 7 bin 940 lira.