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İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK'nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek

Konut fiyatlarının ciddi artışı vatandaşın ev sahibi olmasını olumsuz yönde etkileyince SPK harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut satışında yeni dönem hakkında bilgi verdi. Şimşek, yatırımcıların proje bitiminde gayrimenkulün satışından ya da kirasından gelir elde edebileceği gibi ayni çıkış yaparak ev sahibi olma imkanına da sahip olabileceğini aktardı. Öte yandan Şimşek, söz konusu proje ile konut fiyatlarının da düşüşe geçeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 12:26 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 12:26
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek 2

Şimşek, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

SPK'nin hazırladığı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (Proje GYF) kurulmasına ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindiğini bildiren Şimşek, "Kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacak. Konut arzının artmasıyla birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacak." diye konuştu.

İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek 3

Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının, yeni düzenlemeden önce bu projelere yatırım yapamadığına ve gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemediğine işaret ederek, SPK'nin düzenlemesiyle bu kısıtların ortadan kalkacağını söyledi.

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