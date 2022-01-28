Çalışan, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor! 4 aylık maaşınız peşin ödenecek! Zorunlu oldu: 17 bin TL hesaplara aktarılıyor!

Tüm çalışanlar için geçerli. İşyerini idare etmek işverenin inisiyatifinde olan haklardandır. Bu kapsamda işveren, talimat hakkına istinaden, iş sözleşmesinde ana hatlarıyla belirlenen iş görme ediminin, nerede, nasıl ve ne zaman hangi personel ile yapılacağını düzenler.