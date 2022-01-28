Çalışan, memur, asgari ücretli herkesi ilgilendiriyor! 4 aylık maaşınız peşin ödenecek! Zorunlu oldu: 17 bin TL hesaplara aktarılıyor!
Çalışanları ilgilendiren açıklama geldi. 4 aylık maaşınızı alabilirsiniz. İşveren bu kurala uymak zorunda kalıyor. Bilindiği üzere işveren çalışanlara eşit davranmalıdır. "Eşitlik İlkesi" en temel anlamda Anayasa'mızda "Herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükümleri ile kurala bağlanmış durumda. Eğer işveren eşitlik ilkesine aykırı davranırsa cezai yaptırımla karşılaşıyor. Bu kapsamda işveren için çalışana 4 aylık maaşı kadar tazminat ödeme yükümlülüğü doğuyor. İşte konu hakkında detaylar!
İşveren için uyulması zorunlu bir kaide. Aykırı davranıldığında çalışan hak talebinde bulunabilir. İşveren işçiye 4 aya kadar ücreti tutarında ödeme yapmak zorunda kalabiliyor. İşverenin çalışanlara eşit davranma mecburiyeti bulunuyor. "Eşitlik İlkesi" temeline aykırı davranan işveren eşit davranma borcunu yerine getirmemiş olursa cezai yaptırımla karşı karşıya kalıyor. İşveren için çalışana 4 aylık maaşı kadar tazminat ödeme yükümlülüğü doğuyor.
Hüsnüniyet kaideleri muvacehesinde eşit davranma ilkesi çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Bu sınırlama işverenin iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir sebep olmadıkça keyfî biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır.