15 sene prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! 41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur, 4C'li...
Her çalışanın hayallerinden biri erken emekli olup yaşlılığında maddi olarak rahat bir hayat sürmektir. Erken emekli olmak için bazı şartlar yer alıyor. Örneğin sigorta başlangıcı ve erken emeklilik için belirlenen yaş için istenen koşullar da sağlandığında emeklilik yolu açılıyor. Aynı zamanda bazı meslek gruplarında erken emekli olma fırsatı bulunuyor. Yaş şartı yapılan göreve göre farklılık gösterebiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları!
Emeklilik için gün sayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere birçok çalışanın hayali erken emekli olup rahat bir yaşama kavuşmaktır. Aynı zamanda iyi bir emekli maaşı almaktır. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma şansı bulunuyor. Bu kişiler yaşa takılmadan 41 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda, sigorta başlangıcı gibi bazı önemli şartlar yer alıyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emeklilik yolu gözüküyor. Ancak yaş kısmı yapılan bazı görevlere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, kimler 41, 43, 46 yaşında emekli olabilir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde...
Emeklilik ile ilgili yaş şartı mevzuatta yapılan değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma imkanı bulunuyor. Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanması bakımından öngörülen özel şartlar haberimizde...