15 sene prim ödemesi yapana aylık bağlanıyor! 41, 43, 46, 52 yaşında erken emeklilik ve yüksek maaş müjdesi! SSK, Bağ-Kur, 4C'li...

Emeklilik için gün sayanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere birçok çalışanın hayali erken emekli olup rahat bir yaşama kavuşmaktır. Aynı zamanda iyi bir emekli maaşı almaktır. Bazı meslek gruplarında erken emekli olma şansı bulunuyor. Bu kişiler yaşa takılmadan 41 yaşında emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda, sigorta başlangıcı gibi bazı önemli şartlar yer alıyor ve bu yıla göre daha farklı istenen koşullar da sağlandığında erken emeklilik yolu gözüküyor. Ancak yaş kısmı yapılan bazı görevlere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, kimler 41, 43, 46 yaşında emekli olabilir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde...