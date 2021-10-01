Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz!
Pandemi döneminde devlet tarafından milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.
01.10.2021 21:56
- Son Güncelleme: 01.10.2021 22:02
Çalışan çalışmayan herkese ödenecek! ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi! PTT-ATM'den anında çekebilirsiniz! 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. İşte başvuru bilgileri...
1100 TL ÖDEME YAPILIYOR
Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme...