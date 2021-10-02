Eğer cebinizde varsa... Her cüzdanda olabilir! 5-10-20-50-100 TL’de bu detayı görmeyen dizini dövecek!

Yaşamımızın sürdürebilmemiz için gerekli olan şeylerden birisi de paradır. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hatalarına rastlayabiliyoruz. Özellikle bu hataya denk gelen vatandaşlar maddi bir değeri olduğunu düşündüğü için paraları koleksiyonerler için satışa çıkarıyor. Hatalı basım paralar son dönemde büyük ilgi topluyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor. Hatalı basım banknotlar yoğun ilgi görürken koleksiyonerler bu paraları almak istiyor. Bu haberlere denk gelenler ise cüzdanlarındaki paraları kontrol ediyor.