Bankada hesabı ve nakit parası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, resmen duyuruldu 816 TL...
Peş peşe açıklandı. Bankada parası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Hesaplara 816 lira yatırılıyor. Yüzde %19,60 kazanç elde ediliyor. Parası olan vatandaşlar yatırım gerçekleştirmek amacıyla fazlalıkla risksiz olan vadeli mevduatı tercih ediyor. Bankadaki 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran kişi, vade sonucunda 816 lira gelir elde ediyor. Faiz geliri amacıyla 1 ay opsiyonunun yanı sıra günlük ve haftalık alternatifler de var. Mevduat hesabından elde edilecek faizi getirisi, hesap tutarı, bankanın uyguladığı faiz seviyesi, vade zamanı ve stopaj seviyesi kullanılarak hesaplanır.
Cumhurbaşkanı Kararı ile TL vadeli mevduatlardan alınan vergide indirim sene sonuna uzatıldı. Faiz getiri tablosu da açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor? İşte bütün bilgiler... Vadeli hesap, yatırılan paranın belirli bir vakit içerisinde faiz getirisi sağladığı bir mevduat hesabı çeşididir. Vadeli hesapta, hesaba yatırılan ana para; 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene gibi belirli periyotlarda tespit edilen faiz seviyesi kadar getiri sağlar. Belirlenen vakit uzadıkça faiz seviyesi, bundan dolayı elde edilen getiri artar; hesaba yatırılan para miktarı arttıkça da faiz kazancı artar.
Türk lirası (TL) birikimiyle sabit getiri sağlamak isteyenlerin tercihi genellikle vadeli mevduat. Vergi üstünlüğü da vadeli hesabın tercihinde etkili. Bu kapsamda TL'yi de teşvik suretiyle geride bıraktığımız sene döneme alınan ve 30 Eylül itibarıyla sona eren stopaj (vergi) indirimine devam etme kararı alındı. Buna göre sene sonuna kadar TL mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirinden daha az kesinti yapılacak.
1 YIL İÇİN YÜZDE SIFIR
İndirim süresinin uzatılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece; 6 aya kadar olan vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5; 1 seneye kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek.
1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 10 olan stopaj sıfır (0) olacak. Bu üstünlük vasıtası ile aynı paradan daha çok faiz geliri elde edilebilecek. Katılım bankalarınca ödenen kâr paylarında da bu oranlar geçerli olacak.