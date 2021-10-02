Bankada hesabı ve nakit parası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, resmen duyuruldu 816 TL...

Cumhurbaşkanı Kararı ile TL vadeli mevduatlardan alınan vergide indirim sene sonuna uzatıldı. Faiz getiri tablosu da açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor? İşte bütün bilgiler... Vadeli hesap, yatırılan paranın belirli bir vakit içerisinde faiz getirisi sağladığı bir mevduat hesabı çeşididir. Vadeli hesapta, hesaba yatırılan ana para; 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene gibi belirli periyotlarda tespit edilen faiz seviyesi kadar getiri sağlar. Belirlenen vakit uzadıkça faiz seviyesi, bundan dolayı elde edilen getiri artar; hesaba yatırılan para miktarı arttıkça da faiz kazancı artar.