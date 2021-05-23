Bütün emeklileri SGK Bağkur'luları yakından ilgilendiriyor! 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar belli oldu…
Peş peşe açıklandı. 250 TL eksik değil! 1.500 TL ödeme yapılacak, detaylar ortaya çıktı. Ülkede bulunan binlerce emekli ödeme alacak. Pandemi zamanları içerisinde parasal olarak güçlük sürükleyen emeklilere ödeme gelecek. Bu süreç içerisinde bir hayli emekli ek işine gidemedi ya da başka bir vaziyetten dolayı parasal kazançlarını yitirdi. Devlet tarafından yapılan zam ile emekliler yeni senede rahat bir soluk aldılar. Emeklilere 1.500 TL ödeme yapılacak! Emeklilerin promosyon ödemeleri 3 yılı kapsayan süreyle yapılmaktadır. Bu süre bittikten sonra emekliler ile bankalar arasında yine bir protokol anlaşması imzalanacak.
2021 yılında maaşlarını belirlenen bankalara taşıyan emekliler, aldıkları emekli maaşına göre promosyon ödemeleri alacak. Peki, emekli promosyon 2021 ne zaman verilecek? 2021 yılı için emeklilerin ikramiye alacağı tarihler çok öncesinde belirlenmişti. Kurban Bayramı ikramiyesi 12 Temmuz 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Emekliler bu ödemeleri 2021 senesi için 1500 TL olarak alacaklar. Emekliler kendi isteklerine göre iki ayrı yöntemle ödemelerini alabilecekler. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır.