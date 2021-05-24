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Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

Ve artık netleşti! 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kazanç kaybı yardımı ve kira desteği almaya yeterli olan ama henüz müracaat yapmadıkları için bunlardan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar da e-devlet üzerinden müracaat yaparak bu destek ödemelerini alabilecekler. Bunun için esnaf ve sanatkarlara 31 Mayıs 2021 saat 23:59'a kadar müracaat süresi verildi. Esnafa gelir kaybı ödemeleri de mayıs ayı içerisinde yapılacak. Ancak gelir kaybı destek ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz belli olmadı.

24.05.2021 08:24 - Son Güncelleme: 24.05.2021 08:24
Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

Gelir kaybı desteğinin ödeme tarihi, ödenekten yararlananların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde Ticaret Bakanlığı tarafından mali kayıpların telafisi için gelir kaybı desteğinden 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Esnafa salgın döneminde verilen gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin başvuruları ise 31 Mayıs olarak belirlenmişti. Gözler şimdi mayıs ayı gelir kaybı desteğinin hesaplara yatırılacağı tarihte. Peki, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? İşte, mayıs ayı gelir kaybı desteği ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek sağlanacak.

Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

Türkiye genelinde 2 milyondan fazla kişinin müracaatta bulunduğu destek başvuruları, gelir kaybı desteğinde 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde 800 bin civarında müracaat ile tamamlandı. Şimdi ise 4. ödemeler bekleniyor.

Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Esnafa destek parası Mayıs ayı ödemelerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Mayıs ayı gelir kaybı desteği ödemesi... 1.000 TL gelir desteği, 750 TL ve 500 TL kira yardımı başvuruları son dakika!

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.