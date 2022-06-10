Butonun ucunda 'Ek iyileştirme' formülü var! Memur ve emekliye %39'un üzerinde zam! Asgari ücretliye de Temmuz'da 'Prim' sürprizi geliyor

Temmuz ayı her geçen gün yaklaştıkça vatandaşlardaki heyecan da artıyor. Zammı bekleyen milyonlarca kişi bir yandan da son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar, memur ve asgari ücretle çalışanlar tümünü ilgilendiriyor! Asgari ücretliye Temmuz'da 'enflasyon farkı' ya da 'Prim' formülü uygulanabilir. Memur ve emekliler için de artış yüzde 39'u aşabilir.