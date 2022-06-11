İŞKUR EGM PA Çarşı ve mahalle bekçisi başvuru ekranı ve sınav tarihi! Yeni BEKÇİ alımı yapılıyor resmen duyuruldu! Onlarca ilde...

Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Yeni bekçi alımı için beklenen ilan yayımlandı. Her yıl dönem dönem bekçi alımı yapan İŞKUR güncel iş ilanlarını paylaştı. İlanda iki farklı ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı göze çarptı. Bir çok kişi bekçi olmak için can atıyor. İŞKUR'un yanı sıra 2022 yılında EGM PA duyuruları da yakından takip ediliyor. Bu yıl 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz'da saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. İşte detaylar...