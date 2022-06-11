İŞKUR EGM PA Çarşı ve mahalle bekçisi başvuru ekranı ve sınav tarihi! Yeni BEKÇİ alımı yapılıyor resmen duyuruldu! Onlarca ilde...
İŞKUR VE EGM PA ile çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Bu yıl bekçi olma hayali kuranlar yaşadı. Haziran ayı bekçi alımları başladı. Birçok şehirde 18-55 yaş arasında bekçilik için işe alım yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılan alımlar için tüm başvuru detayları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlanan duyuruda da, ''81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.'' denildi. Başvuruların ardından sınav tarihleri ve diğer detaylar duyuruldu. İşte güncel bilgiler...
Çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Yeni bekçi alımı için beklenen ilan yayımlandı. Her yıl dönem dönem bekçi alımı yapan İŞKUR güncel iş ilanlarını paylaştı. İlanda iki farklı ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı göze çarptı. Bir çok kişi bekçi olmak için can atıyor. İŞKUR'un yanı sıra 2022 yılında EGM PA duyuruları da yakından takip ediliyor. Bu yıl 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz'da saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. İşte detaylar...
-Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,