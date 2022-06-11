Görenler küçük dilini yuttu! Bakanlar bir daha baktı! Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir sizde de bu paradan varsa...

Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir sizde bu paradan varsa... Para koleksiyonu yapıyorsanız sizlerde satış sitelerinde bakabilirsiniz. Ama elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Çünkü hem yurtiçi hem de yurtdışı satış sitelerine bu tarz paralar sık sık ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda kısa süreler içerisinde koleksiyonerler doğrultusundan alınmaktadır. Hatalı paralar düşünüldüğünden çok daha pahalı olabilir. Bundan ötürü yanlış para deyip geçmemek lazım!