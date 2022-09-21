Bunu yapmazsanız 1 yıl daha kira ödersiniz! Aman dikkat 15 gün süresi var! Ev sahibiyle WhatsApp mesajlarınızı sakın silmeyin!
Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiren açıklama! Erken tahliye uyarısı geldi. Elektrik, su, doğal gaz, telefon faturaları da kabul ediliyor, 15 gün sınırına dikkat, 1 yıl daha kira ödemek zorunda kalınıyor. Kiracı ile kiralayan arasındaki WhatsApp, Telegram, Messenger gibi elektronik ortamdaki yazışmalar da delil olarak kabul ediliyor. Eğer olası bir itiraz sürecinde sözlü kira sözleşmesinin varlığı kabul ediliyorsa, ne zaman başladığı ve süresi kiraya veren kanıtlanması gerekiyor. 15 gün süreci var, faturaların yanısıra WhatsApp, Telegram, Messenger yazışmaları da delil kabul ediliyor. İşte kira sözleşmesi yaparken dikkat etmeniz gereken detaylar...
Özel kanunlarda ayrıca belirtilmemişse, kira sözleşmesi belirli bir şekilde yapılmak zorunda değildir. Yazılı da sözlü de yapılabilir. ama sözlü kira sözleşmesinin hem varlığı, hem de içeriği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık çıktığında, ispatı zordur. bu sebeple genellikle matbu kira sözleşmelerinin doldurulmasıyla 'adi yazılı kira sözleşmesi' yapılır. özel şartlar varsa, onlar da sözleşmeye ayrıca yazılır.
Kira sözleşmesi ile ilgili bir şey iddia eden kiracı veya kiralayan, iddiasını ispatla yükümlüdür: TMK md 6 ve HMK md 190. Sözlü kira sözleşmesinin varlığını iddia eden kimse, 2022 yılı için yıllık toplam kira bedeli 6.640 TL'den fazla ise yazılı delille, aksi takdirde tanıkla da ispat yoluna gidebilir. Gerçi artık yıllık kiraların 30-40 bin TL'ye ulaştığı bir ortamda tanıkla ispat pek mümkün olmayacaktır.
FATURALAR KANIT OLABİLİR
Elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelikleri, kiralayanın hesabına düzenli ödemeler, vergi levhası gibi yazılı deliller, sözlü kira sözleşmesinin varlığını ispatlayabilir. Kiracı ile kiralayan arasındaki WhatsApp, Telegram, Messenger gibi elektronik ortamdaki yazışmalar da delildir. Yemin de bir delildir.
Bazen taraflar vergi ve stopajdan kaçmak için biri düşük diğeri yüksek iki kira sözleşmesi yaparlar. Yargıtay'a göre, düşük bedelli kira sözleşmesinde, yüksek bedelli kira sözleşmesinin feshedildiğine dair bir açıklama yoksa, yüksek bedelli kira sözleşmesi öncelikle geçerlidir.
Kira sözleşmesinin TMK md 1009, TBK md 312 ve tapu Sicil Tüzüğü md 55 gereği tapu siciline şerh edilmesi de isteniyorsa, kiraya verenin imzasının noterde onaylanması da şarttır. Onun dışında, ileride imza inkarı yapılabileceği şüphesi varsa, sözleşmenin noter onaylı olmasında fayda vardır.