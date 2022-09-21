Bunu yapmazsanız 1 yıl daha kira ödersiniz! Aman dikkat 15 gün süresi var! Ev sahibiyle WhatsApp mesajlarınızı sakın silmeyin!

Kira sözleşmesi ile ilgili bir şey iddia eden kiracı veya kiralayan, iddiasını ispatla yükümlüdür: TMK md 6 ve HMK md 190. Sözlü kira sözleşmesinin varlığını iddia eden kimse, 2022 yılı için yıllık toplam kira bedeli 6.640 TL'den fazla ise yazılı delille, aksi takdirde tanıkla da ispat yoluna gidebilir. Gerçi artık yıllık kiraların 30-40 bin TL'ye ulaştığı bir ortamda tanıkla ispat pek mümkün olmayacaktır.