4A, 4B, 4C'li milyonlar dört gözle bekliyor! EYT'de ilk maaş gelişmesi! Para iadesi yapılacak! Yıl, yaş, prim yok! Şartı taşıyan emekli oluyor...

"MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.