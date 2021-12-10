Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

2021 yılına 28 bin dolar seviyelerinden başlayarak ekim ayı sonu ve kasım ayı ortalarına kadar değer kazanan Bitcoin, 69 bin dolarlık tarihi zirveyi görmesinin ardından, 47 bin dolar seviyesine yeniden düştü. Yeni yıla az bir süre kala 2021 yılını ise Bitcoin'in nasıl kapatacağı merak ediliyor.