Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de
Kripto para piyasalarının önde gelen coini Bitcoin, haftalardır düşmeye devam ediyor. Tarihi zirve sonrası gelen düşüşten sonra yeni haftaya nispeten hareketli başlayan Bitcoin, hafta kapanışından önce 2021 yılının ortalamasının sınırına kadar gerileyerek 47 bin 272 dolar seviyesini gördü. 28 bin dolar ile 2021 yılına başlayan Bitcoin, 69 bin dolara kadar ilerledi ve son bir buçuk ayda 47 bin dolar seviyesine yeniden gerilemiş durumda. İşte kripto piyasalarda son durum...
10.12.2021 16:27
- Son Güncelleme: 10.12.2021 16:27
Bitcoin'de Korkutan Düşüş
Kripto piyasalar içinde en büyük piyasa değeri ile dikkat çeken Bitcoin, sert düşüş eğilimine devam ediyor. 100 – 200 günlük hareketli ortalamasına bakıldığında ise aşağı yönlü kırılmanın ardından 46 bin 500 dolara gerileyen Bitcoin, 200 günlük ortalamasına yakın bir hareket takip etmeye devam ediyor.
2021 yılına 28 bin dolar seviyelerinden başlayarak ekim ayı sonu ve kasım ayı ortalarına kadar değer kazanan Bitcoin, 69 bin dolarlık tarihi zirveyi görmesinin ardından, 47 bin dolar seviyesine yeniden düştü. Yeni yıla az bir süre kala 2021 yılını ise Bitcoin'in nasıl kapatacağı merak ediliyor.
4 bin 800 doların üzerine çıkarak geçtiğimiz aylarda rekora imza atan Ethereum, 3 bin dolara kadar gerilemişti.