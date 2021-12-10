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Haberler Ekonomi Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

Kripto para piyasalarının önde gelen coini Bitcoin, haftalardır düşmeye devam ediyor. Tarihi zirve sonrası gelen düşüşten sonra yeni haftaya nispeten hareketli başlayan Bitcoin, hafta kapanışından önce 2021 yılının ortalamasının sınırına kadar gerileyerek 47 bin 272 dolar seviyesini gördü. 28 bin dolar ile 2021 yılına başlayan Bitcoin, 69 bin dolara kadar ilerledi ve son bir buçuk ayda 47 bin dolar seviyesine yeniden gerilemiş durumda. İşte kripto piyasalarda son durum...

10.12.2021 16:27 - Son Güncelleme: 10.12.2021 16:27
Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

Bitcoin'de Korkutan Düşüş

Kripto piyasalar içinde en büyük piyasa değeri ile dikkat çeken Bitcoin, sert düşüş eğilimine devam ediyor. 100 – 200 günlük hareketli ortalamasına bakıldığında ise aşağı yönlü kırılmanın ardından 46 bin 500 dolara gerileyen Bitcoin, 200 günlük ortalamasına yakın bir hareket takip etmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

2021 yılına 28 bin dolar seviyelerinden başlayarak ekim ayı sonu ve kasım ayı ortalarına kadar değer kazanan Bitcoin, 69 bin dolarlık tarihi zirveyi görmesinin ardından, 47 bin dolar seviyesine yeniden düştü. Yeni yıla az bir süre kala 2021 yılını ise Bitcoin'in nasıl kapatacağı merak ediliyor.

Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

Ethereum (ETH) Düşmeye Devam Ediyor

Bitcoin'in en büyük takipçisi ve piyasa değeri ile dikkat çeken ikinci dijital varlığı Ethereum ise 4 bin 100 dolar seviyesinden 10 Aralık Cuma günü itibariyle haftanın son işlem gününde hareketine devam ediyor.

Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

4 bin 800 doların üzerine çıkarak geçtiğimiz aylarda rekora imza atan Ethereum, 3 bin dolara kadar gerilemişti.

Bunu kesinlikle daha önce duymadınız! Piyasaları resmen altüst etti en babası bile karşısında tutunamadı! Bitcoin, Ethereum derken şimdi de

Son haftada yeniden toparlanmaya başlayan Ethereum, 4 bin 100 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

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