Yeni yıl banka promosyon güncellemesi: 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası...
Kamu ve özel bankaların verdiği emekli promosyonlarına zam gelip gelmediği, ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Yıl sonuna yaklaşırken emekli promosyon tutarlarında güncelleme bekleniyor. Bilindiği üzere emekli promosyon miktarları maaşa göre değişiyor. Emekliler 2022 yılına az bir süre kala güncel emekli promosyon miktarını ve bankaların promosyon tutarlarını sorguluyor. Peki; Emekli promosyonlarına ne kadar zam gelecek? Yeni yıl banka promosyon güncellemesi kaç TL? İşte 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri...
2022 yılında çalışanlar asgari ücrete gelecek zammı beklerken, emeklilerde özel ve kamu bankalarının promosyon ücretlerine gelecek güncellemeyi bekliyor. Bankalar emekli müşteri kazanabilmek için sık sık promosyon kampanyaları duyuruyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalardan böylelikle maaşa ek olarak promosyon ödemesi alıyor. 2022 yılında da hangi bankanın emekli promosyon ücretlerine zam yapacağı merak konusu oldu. Peki Emekli promosyonlarına ne kadar zam gelecek? Yeni yıl banka promosyon güncellemesi kaç TL Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Denizbank, Akbank, Halkbank, TEB, İş Bankası? İşte 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri!
BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI
AKBANK
Akbank'tan yapılan açıklamada, ''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşın Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
Maaş aralığı: 0-1499 TL olanlar için toplam promosyon: 1.750 TL
Maaş aralığı: 1.500 TL – 2.499 TL olanlar için toplam promosyon: 2100
Maaş aralığı: 2.500 TL ve üzeri olanlar için toplam promosyon: 2500
İŞBANKASI
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halindeİş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL