Yeni yıl banka promosyon güncellemesi: 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri! Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası...

2022 yılında çalışanlar asgari ücrete gelecek zammı beklerken, emeklilerde özel ve kamu bankalarının promosyon ücretlerine gelecek güncellemeyi bekliyor. Bankalar emekli müşteri kazanabilmek için sık sık promosyon kampanyaları duyuruyor. Emekliler maaşlarını aldıkları bankalardan böylelikle maaşa ek olarak promosyon ödemesi alıyor. 2022 yılında da hangi bankanın emekli promosyon ücretlerine zam yapacağı merak konusu oldu. Peki Emekli promosyonlarına ne kadar zam gelecek? Yeni yıl banka promosyon güncellemesi kaç TL Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Denizbank, Akbank, Halkbank, TEB, İş Bankası? İşte 2022 Zamlı emekli promosyon ücretleri!