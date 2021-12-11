55 bin ve 75 bin TL’ye kadar nakit alabilirsiniz! Maaşın 10 katına kadar para veriliyor! Kamu ve özel sektör çalışanlarına...

Memura Kredi Veren Bankalar

Kamuya özel kredi kampanyaları sunarak memurların pek çok alanda ihtiyacına yönelik finansman sağlayan bankalara talep her geçen gün artıyor. Özellikle son dönemde gelen zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle kamu çalışanları, maaşlarına göre en yüksek ne kadar kredi alabileceklerini merak etmeye başladı.