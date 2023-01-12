Bunu alan yıl sonu zengin olur! Herkes altın demesini beklerken son açıklamasıyla piyasayı ters düz etti! Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti!

Her zaman altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yapan İslam Memiş, bireysel yatırımcıları uyarmaya devam ediyor. Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, beklenilen artışına gecikmeli olsa da başladı. Dün gram 1.140 lirayla rekor kırarken, eksperler gram altında bundan sonra 1.100 liradan daha az civarların görülmesinin pek olası olmadığını söylüyor.