2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! Hava, kara, deniz...

HAVA ASTSUBAY MAAŞI 2023

Hava Astsubayı olmak için Askeri Meslek Yüksekokullarından mezun olmak gerekiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na girmek diğer askeri birimlere göre çok daha zordur. Ancak kazanırsanız maaşınız daha yüksek olur, ek göstergeleriniz de buna paralel olarak artar.

2022 Yılında 10.830 TL olan Hava Astsubay maaşı, 2023 yılında 14.000 TL'ye yükseldi.