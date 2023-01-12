2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI Astsubay ve Uzman çavuş maaşı! Hava, kara, deniz...
2023'te jandarma Astsubay ve Uzman Çavuşlar ne kadar maaş alacak sorusu sıklıkla araştırılır oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı olarak istihdam edilen Astsubay ve Uzman Çavuşların maaşları 2023 Ocak memur zammı ile birlikte güncellendi. Peki 2023 YENİ Jandarma Astsubay ve Uzman çavuş maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Ocak 2023 memur emekli zammıyla birlikte Astsubay ve Uzman çavuş maaşı gündeme geldi. Yeni yılda Kara, Hava, Deniz, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı'nda görev alan astsubaylar ve uzman çavuşlar ne kadar, kaç TL maaş alacak merak konusu oldu. İşte En yüksek, en düşük zamlı yeni 2023 jandarma Astsubay, Uzman çavuş maaşları...
HAVA ASTSUBAY MAAŞI 2023
Hava Astsubayı olmak için Askeri Meslek Yüksekokullarından mezun olmak gerekiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na girmek diğer askeri birimlere göre çok daha zordur. Ancak kazanırsanız maaşınız daha yüksek olur, ek göstergeleriniz de buna paralel olarak artar.
2022 Yılında 10.830 TL olan Hava Astsubay maaşı, 2023 yılında 14.000 TL'ye yükseldi.
ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MAAŞLARI
2023 yılı itibariyle astsubay kıdemli başçavuş maaşları, astsubaylar arasında en merak ettiği konulardandır. Meslekte uzun yıllar boyunca ülkelerine hizmet vererek bu rütbeye yükselmiş olmaktadır. Bu yüzden meslekte geçirdikleri süre bakımından askeri personelin aldığı maaşlarda da değişiklik görülebilmektedir.