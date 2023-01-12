Madde 5 detayına dikkat! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 4 MÜJDE geldi! 900 gün prim ödemesi emekli edecek! Çırak sigortasının emekliliğe esas...
Emeklileri ve emekli olmak isteyenleri ilgilendiren yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Uzmanlara, "1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? SSK giriş tarihim 8 Şubat 1995 olup 4200 gün prim ödemem var. Doğum borçlanması yaparsam, EYT'den yararlanabilir miyim? " gibi sorular sorularak bunlara yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'lileri ilgilendiren gelişmeler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar arama motorunda, "EYT'de 18 yaşından sonraki günler için sigorta başlangıcı adına yapılabilecek bir şey var mı? Babamın 1975 yılı sigorta girişi ile 2100 gün prim ödemesi var. 20 ay askerlik borçlanması öderse nasıl emekli olur? Memurlarda askerlik borçlanması 8 Eylül 1999 yılına çeker mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde emeklilik ve çalışanlara dair merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN KADINA ERKEN EMEKLİLİK
■ Sürekli bakıma muhtaç derecede bedensel engelli bir çocuğum var. Aynı zamanda bir işyerinde kuaför olarak çalışıyorum. Erken emeklilik hakkım olduğunu öğrendim. Bu haktan nasıl yararlanabilirim?
5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesine göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir.