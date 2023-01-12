Madde 5 detayına dikkat! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 4 MÜJDE geldi! 900 gün prim ödemesi emekli edecek! Çırak sigortasının emekliliğe esas...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'lileri ilgilendiren gelişmeler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar arama motorunda, "EYT'de 18 yaşından sonraki günler için sigorta başlangıcı adına yapılabilecek bir şey var mı? Babamın 1975 yılı sigorta girişi ile 2100 gün prim ödemesi var. 20 ay askerlik borçlanması öderse nasıl emekli olur? Memurlarda askerlik borçlanması 8 Eylül 1999 yılına çeker mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Haberimizde emeklilik ve çalışanlara dair merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik.