Bulana çil çil para yağdıran maden! Gümüşten milyon kat daha değerli! Karşısında ne dolar ne de euro tutunabiliyor!
Dünyanın dört bir yanında farklı yapı ve değerler taşıyan birçok değerli maden bulunuyor. Piyasada en çok yatırım altın ve gümüşe yapılsa da az bilinen ama çok değerli olan farklı madenler bulunuyor. Bunları elde etmek için özel araştırma ve zahmetli sürece tabi tutulması gerektiğini bilen bilim insanları tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu nadir madenlerin 1 gramı bile servet ediyor. Servet avcılarının şimdi gözü bu madenlere diktiği söyleniyor.
21.03.2023 11:27 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:27
Bulana çil çil para yağdıran maden! Gümüşten milyon kat daha değerli! Karşısında ne ne tutunabiliyor. Madenler, yer kabuğunun derinliklerinde doğal mineral oluşumlarından elde ediliyor. Bir gramı bile servet değerindeki altın ve gümüş dışında oldukça yüksek değerli farklı madenler yer alıyor. Ekonomik olarak çok değerli olan bu madenler hem yatırım aracı olarak hem de endüstride pek çok alanda kullanılabiliyor.
Beyaz altın elde edilmesinde kullanılır. Gümüş gibi parlaktır. Gayet ince dağılmış bir hâlde iken periyotlar sisteminde kendisinin üstünde bulunan nikelden daha fazla hidrojen gazını çözer.