Bulana çil çil para yağdıran maden! Gümüşten milyon kat daha değerli! Karşısında ne dolar ne de euro tutunabiliyor!

Bulana çil çil para yağdıran maden! Gümüşten milyon kat daha değerli! Karşısında ne ne tutunabiliyor. Madenler, yer kabuğunun derinliklerinde doğal mineral oluşumlarından elde ediliyor. Bir gramı bile servet değerindeki altın ve gümüş dışında oldukça yüksek değerli farklı madenler yer alıyor. Ekonomik olarak çok değerli olan bu madenler hem yatırım aracı olarak hem de endüstride pek çok alanda kullanılabiliyor.