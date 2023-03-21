EYT barajını geçemeyenlere 8 MÜJDE! SGK'ya yazılı müracaat eden SSK, Bağ-Kur'luya toplu para ödenecek! 25 yıldan az + 2005-2006-2007-2008 tarihinden önce...
EYT çıkmadı diye üzülmeyin, flaş gelişme yüzbinlerce vatandaşı sevindirecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi çözüme kavuşurken, EYT ile emekli olamayacak olan vatandaşlar için de açıklamalar, duyurular peş peşe yapılıyor. Bu noktada özellikle toplu para detayı dikkat çekiyor. Emekli olamayanlar ödenmiş primlerini toplu ödeme olarak geri alabilecek. Fazladan yapılan borçlanma ödemeleri de bu kapsama alınacak. SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. İşte detaylar...
EYT barajını geçemeyenlere 8 müjde geldi. SGK'ya yazılı talep açan SSK, Bağ-Kur'luya toplu para iadesi yapılacağı duyuruldu. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar dikkat! EYT ile ilgili yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Buna göre 2 milyon 250 bin kişi yaşa takılmadan resmen emekli edilecek. Bu noktada; en merak edilen konu başlıklarından bir tanesi de EYT çıkmayanların prim aidesi oldu. EYT çıkmayanlara şartları taşımaları halinde para iadesi yapılacak.
TOPLU PARA İADESİ YAPILACAK!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) duyurdu. EYT'den yararlanamayanları kapsıyor. SGK toptan ödemesi (prim iadesi), prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar konusuna açıklık getirdi.
EYT düzenlemesiyle emekli olamayanlar isterlerse ödenmiş primlerini toplu ödeme ile geri alabilecek.
Genelgeye göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.
Askeri memur, subay, gedikli erbaşlar hakkında ahlak noktasında hüküm, yetersizlik, disiplin nedenleriyle sicilleri veya askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine yasanın yayımlandığı 3 Mart ve sonrasında işten ayrılması durumunda emeklilik hakkından yararlanılabilecek. Bu kapsamdaki kadın ve erkek personelde 25 yıl hizmet koşulu aranacak. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar için toptan ödeme işlemi (prim iadesi) gerçekleştirilecek.