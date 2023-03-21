EYT barajını geçemeyenlere 8 MÜJDE! SGK’ya yazılı müracaat eden SSK, Bağ-Kur’luya toplu para ödenecek! 25 yıldan az + 2005-2006-2007-2008 tarihinden önce...

EYT barajını geçemeyenlere 8 müjde geldi. SGK'ya yazılı talep açan SSK, Bağ-Kur'luya toplu para iadesi yapılacağı duyuruldu. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar dikkat! EYT ile ilgili yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Buna göre 2 milyon 250 bin kişi yaşa takılmadan resmen emekli edilecek. Bu noktada; en merak edilen konu başlıklarından bir tanesi de EYT çıkmayanların prim aidesi oldu. EYT çıkmayanlara şartları taşımaları halinde para iadesi yapılacak.