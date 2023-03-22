1 gram altını olan bile mutlaka baksın! 1 gün içinde ralli başlıyor! Dünyaca ünlü banka yeni rotayı tayin etti

Küresel piyasalarda geçtiğimiz aylarda alınan son FED kararı sonrası altın fiyatları gerileme kaydetmeye devam ediyor. Son dönemlerde 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, yarım ve gram altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatında peş peşe yaşanan hareketlilik sonrası gramda da dikkate değer bir grafik dikkat çekti. Fiyatlarda yaşanan geri çekilme yatırımcıları uzman yorumlarını takip etmeye yönlendirdi. Öte yandan dünyaca ünlü bankanın FED açıklaması fiyatlarda yeni rotayı tayin edecek.