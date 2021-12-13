Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 13 Aralık SGK ve Bağkur'lu şimdi emekli olunca kaç TL maaş alır? Emekli maaşı hesaplama
Milyonlarca çalışanın kafasındaki en önemli konu emekli olacağı tarih ve bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sigortalı çalışanlar uzun yıllar emek verdikten sonra hangi yöntemlerle emekli olacağını araştırırken borçlanma yoluyla bu süreyi erkene çekmenin planlarını da yapıyor. Hangi meslekte olursa olsun ödenen primler, sigortalılık tarihi, yaş gibi etkenlere bağlı olarak emeklilik yaşı da belirleniyor. Peki 13 Aralık SGK ve Bağkur'lu şimdi emekli olunca kaç TL maaş alır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 13 Aralık SGK ve Bağkur'lu şimdi emekli olunca kaç TL maaş alır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Farklı mesleklerde çalışan milyonlarca kişinin ortak konusu emeklilik, çalışmaya devam edenler ya da prim gününü doldurup yaşı bekleyenler alacakları maaşın ne kadar olacağını, hesaplama işleminin nasıl yapılacağı gibi bilgileri merak ediyor. Emekli maaşın kaç TL olacağı ve nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.