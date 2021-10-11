Bugün çek gelecek yıl ödemeye başla! İNG bank 15.000 TL ihtiyaç kredisi! En kolay ihtiyaç kredisi hangi bankadan çekilir?

Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi nakit iade özelliği bankamızdan %1,35 ve altı faiz oranı ile kredi kullanan müşterilerimiz için geçerli olmayacaktır. ING Kredi noktalarından yapılan alışverişler için kullanılan kredilerde başka koşullar geçerlidir.