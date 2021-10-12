Bu otomobil sadece 62 bin TL’ye satılıyor! 16 yaşından itibaren herkes bu arabayı kullanabilecek

Motosikletlere bir seçenek olarak imal edilen Ami bir otomobil olmasına karşın tuhaf bir avantaja sahip.

Kullanabilmek amacıyla B kategorisi ehliyet zorunluluğu olmayan Ami bu yönden ehliyet sahibi olmayanların gözdesi olacak durumda. Azami sürati 50 km olan Ami, kent içi rahat bir kullanım sunarken motosikletlerden çok daha çok yük taşıyabileceği amacıyla iyi bir seçenek. Citroen Ami Türkiye fiyatı şimdilik belli değil. Ancak elektrikli araç Avrupa'da 6.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da Türkiye'de yaklaşık 62 bin TL üzerinde olacağı anlamına geliyor. Ülkemizde Citroen Ami araç satışında ise ÖTV ödemesi alınması beklenmiyor.