Bu otomobil sadece 62 bin TL’ye satılıyor! 16 yaşından itibaren herkes bu arabayı kullanabilecek
Elektrikli vasıtalar her geride bıraktığımız gün tanınmış olsa da fiyatları gereği bir hayli el yakıyor ve bu yüzden kullanıcılar daha kompakt modellere yöneliyor. Citroen'in Ami isimli modeli de tam olarak bu işlevselliği sunuyor. Hem de ehliyet zorunluluğu olmadan! İşte Citroen Ami fiyat ve özellikleri...
Motosikletlere bir seçenek olarak imal edilen Ami bir otomobil olmasına karşın tuhaf bir avantaja sahip.
Kullanabilmek amacıyla B kategorisi ehliyet zorunluluğu olmayan Ami bu yönden ehliyet sahibi olmayanların gözdesi olacak durumda. Azami sürati 50 km olan Ami, kent içi rahat bir kullanım sunarken motosikletlerden çok daha çok yük taşıyabileceği amacıyla iyi bir seçenek. Citroen Ami Türkiye fiyatı şimdilik belli değil. Ancak elektrikli araç Avrupa'da 6.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da Türkiye'de yaklaşık 62 bin TL üzerinde olacağı anlamına geliyor. Ülkemizde Citroen Ami araç satışında ise ÖTV ödemesi alınması beklenmiyor.
Ev tarzı prizlerle yalnızca 3 saat içerisinde tamamıyla şarj olan Ami'nin Avrupa satış fiyatı 6 bin dolar olsa da ülkemizdeki karşılığı ne olacak merak konusu. Elektrikli Scooter mahiyetinde sayılacağı amacıyla ÖTV alımı olmayacağı fikir edinilen Ami'nin 62 bin TL civarlarında satışa sunulacağı söylentiler arasında.
Citroen Ami özellikleri
My AMI Gri, My AMI Mavi, My AMI Turuncu ve My AMI Khaki olmak üzere 4 kit* her kullanıcının yapabileceği basit montaj imkanı sunuyor ve kapı filesi, sorunlu para kutusu gibi iç mekan amacıyla detaylı unsurlar içeriyor. Dış manzara amacıyla 4 jant kapağı, cam çıtası kaplamaları ve kapsül kaplamaları olmak üzere kişiselleştirme kitleri sunuluyor.
Daha da çok kişiselleştirme amacıyla 2 paket* daha sunuluyor. My AMI POP, bol turuncu ve arka spoyler ile eğlenceli, genç ve sportif bir tema olarak öne çıkıyor. My AMI VIBE ile tavan kaplaması dahil şık, grafik bir manzara meydana koyuyor. Bu 2 kişiselleştirme paketi, teslimat evvel profesyoneller doğrultusundan uygulanıyor.* Aksesuar olarak sunuluyor.
16 Yaşından itibaren herkes amacıyla makul
Citroen AMI, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes amacıyla makul bir çözüm olarak öne çıkıyor. Dengeli yapısı ve 45 km/s maksimum sürati ile AMI, kent içi kullanımlarda emniyet sağlıyor ve basit bir kullanım sunuyor. Eğlenceli etkinlikler amacıyla gençler, kısa geziler amacıyla genç yetişkinler ya da dinamik bir yaşamı olan yaşlılar doğrultusundan kullanılabiliyor.