Bugün brent petrol 87 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Litresi 19 TL altına düşecek! 3 Ekim akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...

Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.