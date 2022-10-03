Bugün brent petrol 87 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! Litresi 19 TL altına düşecek! 3 Ekim akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...
Akaryakıta indirim, zam gelecek mi merak ediliyor. 3 Ekim 2022 itibariyle brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,25 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşüşle birlikte milyonlarca araç sürücüsü LPG, motorin ve benzin fiyatlarında bir indirim olacak mı öğrenmek istiyor. 9 ayın en dip seviyesini gören brent petrolle birlikte güncel akaryakıt fiyatları gündeme geldi. İşte yeni İstanbul, Ankara, İzmir il il benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Litresi 19 TL altına düşecek! Depoyu fullemek için hazırola geçin!
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlenme vatandaşları sık sık akaryakıf fiyatlarını araştırmaya yönlendirdi. Sürücülerde indirim beklentisi oluşurken resmi bir açıklama var mı merak ediliyor. Son olarak 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli motorine 1.76 kuruş indirim uygulanmıştı. Peki yeni bir indirim var mı? Bugün brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM geldi mi, gelecek mi? İndirim geldiği an litresi 19 TL altına düşecek! İşte 3 Ekim akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara Shell, BP...
BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINDA SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
Cuma günü 88,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla 87,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.
BRENT PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?
Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.
Yatırımcılar, OPEC+ grubunun çarşamba günü bir araya geleceği ve kasım ayına ilişkin üretim planını belirleyeceği toplantısına odaklandı.
Grubun, söz konusu toplantıda üretim kesintisine gitmesi beklenirken, hali hazırda hedeflenenin oldukça altında üretim yapması nedeniyle açıklanacak kısıtlı bir kesintinin fiyatlar üzerinde etkili olmayacağı değerlendiriliyor. Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 22 düşüş kaydeden Brent petrolün varil fiyatının, OPEC+ grubunda endişeleri artırdığına dikkati çekti.
Hynes, grubun üretim kesintisine giderek fiyatlardaki düşüşe müdahale edebileceğini belirterek, "Günlük 500 bin varilden daha düşük herhangi bir kesinti piyasa tarafından görmezden gelinir. Bu nedenle, günlük 1 milyon varillik büyük bir kesintinin ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Brent petrolde teknik olarak 87,69 ile 88,15 dolar aralığının direnç, 87,23 ile 86,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.