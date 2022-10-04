Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM'den çekiyor! 1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuk başına ödeme yapılacak! Milyonlarca aile bu destekten yararlanabilecek! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor! 2022 yılında farklı başlıklarda öğrencilere bir çok destek ödemesi yapılıyor. Son olarak da çocuk desteği parası yatırılacağı duyuruldu. Peki Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler? 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek sağlanacak. İşte detaylar...