Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV’den başvuran ATM'den çekiyor! 1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme!
Okulların açılmasıyla birlikte aileler çocukları için para desteği alabilecekleri yerleri araştırıyor. Devlet bu noktada devreye girerek çocuklu ailelere maddi destekte bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde gelen resmi açıklamayla birlikte 650 TL'ye kadar ödeme yapılabileceği duyuruldu. Müjdeli haberin ardından başvuru şartları merak edildi.1,2,3,4,5,6 çocuklu ailelere 650 TL ödeme! Koşulsuz şartsız yardım parası dağıtılıyor! E-Devlet ya da SYDV'den başvuran ATM'den çekiyor. İşte ayrıntılar....
04.10.2022 09:20 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Çocuk başına ödeme yapılacak! Milyonlarca aile bu destekten yararlanabilecek! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin tümünü ilgilendiriyor! 2022 yılında farklı başlıklarda öğrencilere bir çok destek ödemesi yapılıyor. Son olarak da çocuk desteği parası yatırılacağı duyuruldu. Peki Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler? 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek sağlanacak. İşte detaylar...