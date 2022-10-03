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Haberler Ekonomi 25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

Kredi çekmek isteyen binlerce kişi güncel faiz oranları ve kredi taksitleri hakkında araştırna yapıyor. TÜİK tarafından faiz kararının açıklanmasıyla bankalar tarafından yapılan kampanyalar merak edildi. İşte Ekim ayı güncel faiz oranları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
03.10.2022 12:14 - Son Güncelleme: 03.10.2022 12:14
25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

Nakit desteğe ihtiyaı olan binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. İşte Ekim ayı güncel kredi faizleri ve kredi hesaplama formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

Denizbank ve Garanti Bankası yeni müşterilerine %0 faizli 5 bin TL destek veriyor.

25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

ENPARA.COM 25 BİN TL

Toplam Maliyet
22.633 TL

Faiz Oranı
%1,63

Yıllık maliyet oranı %26,17

Aylık Taksit
1.886 TL

25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

TEB 25 BİN TL

Toplam Maliyet
22.750 TL

Faiz Oranı
%1,64

Yıllık maliyet oranı %27,57

Aylık Taksit
1.887 TL

25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...

İŞ BANKASI

Toplam Maliyet
23.444 TL

Faiz Oranı
%2,05

Yıllık maliyet oranı %35,22

Aylık Taksit
1.945 TL

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