25 Bin TL nakit ihtiyacı olana 3 DAKİKADA yatıyor! Bankalar ipini kopardı! Faiz oranları düştü kampanyalar başladı! Aylık 800 TL...
Kredi çekmek isteyen binlerce kişi güncel faiz oranları ve kredi taksitleri hakkında araştırna yapıyor. TÜİK tarafından faiz kararının açıklanmasıyla bankalar tarafından yapılan kampanyalar merak edildi. İşte Ekim ayı güncel faiz oranları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
03.10.2022 12:14 - Son Güncelleme: 03.10.2022 12:14
Nakit desteğe ihtiyaı olan binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. İşte Ekim ayı güncel kredi faizleri ve kredi hesaplama formülü...